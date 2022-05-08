Тож він закликав місцевих жителів не нехтувати повітряною тривогою, бути уважними й обережними й не вестися на провокації ворога.

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Загрози ракетного обстрілу – високі

Ворог постійно намагається загрожувати ракетними ударами й використовує повітряну розвідку. Сигнали тривоги лунають вже понад добу.

Також у Придністров'ї росіяни проводять перегрупування та різноманітні маневри, щоб відвертати увагу від тих подій, які відбувається на східному фронті. При цьому Росія загрожує завдаванням ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Тож ОВА Одеської області закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Не нехтуйте правилами безпеки і йдіть в укриття, коли чуєте сигнали повітряної тривоги. Ми знаємо і розуміємо, що всі ці дні ворог буде і надалі загрожувати нам нанесенням ракетних ударів,

– наголосив Сергій Братчук.

Також він закликав не нехтувати правилами поведінки під час подовженої комендантської години, яка стартує 8 травня о 22:00.

Не ведіться на можливі провокації ворога й дотримуйтесь інформаційної гігієни,

– додав речник ОВА.

Ситуація в Одеській області:

Ніч в Одесі та Одеській області минула неспокійно. Повітряні тривоги лунали майже всю ніч.

Загалом впродовж минулої доби, 7 травня, росіяни пустили на Одещину 10 крилатих ракет. 4 з них окупанти випустили по області, решта 6 ракет прилетіли у місто.

2 ворожими ракетами ворог завдав удару по Одеському аеропорту.

Ще 4 ворожі ракети влучили у меблеве підприємство. Ударна хвиля та уламки будівлі пошкодили багатоповерхівки, які розташовані поряд.

Стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по місто з використанням стратегічної авіації.

На щастя, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає. Військові вважають, що мета обстрілів мирних міст – не лише пошкодження цивільної інфраструктури, а й психологічний тиск на населення, щоб воно не могло ефективно забезпечувати тили своїй армії.

Під час обстрілу міста російські хакери намагалися атакувати сайт Одеської міської ради.

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