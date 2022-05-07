Під час удару по Одесі російські хакери діяли спільно з військовими
Ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".
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Як з'ясувалося, приблизно в той самий час на ресурсах окупанта з'явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.
Тобто, вкотре підтвердилося, що хакери Росії діють спільно з російськими військовими, які атакують ракетами мирні міста України.
Під час удару по Одесі російські хакери діяли спільно з військовими / Фото з телеграму Держспецзв'язку
Обстріли Одещини: коротко
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів деталі обстрілу регіону 2 травня. На жаль, у цей день загинув 15-річний хлопчик. Він біг сказати стареньким сусідам, що почалась повітряна тривога.
- 3 травня росіяни випустили по регіонах 18 крилатих ракет. Тоді "прилетіло" і в Одеську область.
- 4 травня ворог також атакував Одещину. Було кілька ракетних ударів. "Приліт" зафіксували по інфраструктурному об'єкту. Однак теж обійшлось без жертв.
- Окрім того, вибухи в регіоні було чутно орієнтовно о 18:11 6 травня. На щастя, люди не постраждали. Глава Одеської ОВА Максим Марченко просив жителів довіряти тільки офіційним повідомленням, а не тій інформації, яка шириться в мережі.
- 6 травні ЗМІ масово пишуть, що біля острова Зміїний горить російський фрегат "Адмірал Макаров". Проте офіційної інформації досі не було.
- Попередньо – вибух на фрегаті міг статися внаслідок удару українською протикорабельною ракетою "Нептун". Проте журналіст Сергій Лещенко заявив, що інформація попередня та потребує офіційної заяви, яка з'явиться згодом.
- 7 травня на Одещині люди повідомили про звуки вибухів. Перед цим там оголосили повітряну тривогу. Звуки вибухів пролунали близько 11:38.
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