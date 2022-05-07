Під час удару по Одесі російські хакери діяли спільно з військовими

Ворог завдав удару чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

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Як з'ясувалося, приблизно в той самий час на ресурсах окупанта з'явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.

Тобто, вкотре підтвердилося, що хакери Росії діють спільно з російськими військовими, які атакують ракетами мирні міста України.



Під час удару по Одесі російські хакери діяли спільно з військовими / Фото з телеграму Держспецзв'язку

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