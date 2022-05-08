Об этом сообщили в Одесском городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Отметили, что всего пострадали 252 квартиры.

К теме Русская ночью 8 мая нанесла ракетный удар по территории Фонтанской ОТГ в Одесской области.

Коммунальщики затягивают оконные проемы пленкой. На это уже израсходовали 1 800 квадратных метров пленки.

По состоянию на утро 8 мая осталось в работе еще 25% квартир (с учетом тех, из которых временно выехали жильцы),

– добавили в горсовете.



Россияне разбили окна в домах людей / Фото Одесса. Официально



Квартира после ракетной атаки россиян / Фото Одесса. Официально



Коммунальщики работают с последствиями обстрелов / Фото Одесса. Официально



В домах вылетели оконные рамы / Фото Одесса. Официально



Окна затягивают плёнкой / Фото Одесса. Официально

Коммунальщики ликвидируют последствия атак российских убийц: смотрите видео