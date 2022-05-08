Про це повідомили в Одеському міському департаменті житлово-комунального господарства. Зазначили, що загалом постраждали 252 квартири.

До теми Росіяни вночі 8 травня завдали ракетного удару по території Фонтанської ОТГ на Одещині

Комунальники затягують віконні отвори плівкою. На це вже витратили 1800 квадратних метрів плівки.

Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще 25% квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці),

– додали у міськраді.



Росіяни порозбивали вікна в будинках людей / Фото Одеса. Офіційно



Квартира після ракетної атаки росіян / Фото Одеса. Офіційно



Комунальники працюють з наслідками обстрілів / Фото Одеса. Офіційно



У будинках повилітали віконні рами / Фото Одеса. Офіційно

Вікна затягують плівкою / Фото Одеса. Офіційно

Комунальники ліквідують наслідки атак російських вбивць: дивіться відео