Про це повідомили в Одеському міському департаменті житлово-комунального господарства. Зазначили, що загалом постраждали 252 квартири.
До теми Росіяни вночі 8 травня завдали ракетного удару по території Фонтанської ОТГ на Одещині
Комунальники затягують віконні отвори плівкою. На це вже витратили 1800 квадратних метрів плівки.
Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще 25% квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці),
– додали у міськраді.
Росіяни порозбивали вікна в будинках людей / Фото Одеса. Офіційно
Квартира після ракетної атаки росіян / Фото Одеса. Офіційно
Комунальники працюють з наслідками обстрілів / Фото Одеса. Офіційно
У будинках повилітали віконні рами / Фото Одеса. Офіційно
Вікна затягують плівкою / Фото Одеса. Офіційно
Комунальники ліквідують наслідки атак російських вбивць: дивіться відео