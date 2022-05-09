Как сообщили в оперативном командовании "Юг" ракетный комплекс "Бастион" расположен во временно оккупированном Крыму. Стреляли сверхзвуковыми ракетами "Оникс", которые предназначены для надводных целей.

Ранее В Одесской области сообщают о взрывах: в регионе воздушная тревога

Враг продолжает уничтожать инфраструктуру

Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население,

– говорят в ВСУ.

Украинцев и одесситов в частности просят быть очень осторожными. Как только раздается сигнал о воздушной опасности, нужно сразу отправляться в укрытие. В командовании "Юг" подчеркнули: существует большая угроза повторных ракетных ударов. Под атакой снова может оказаться Одесщина.

Дополняется..