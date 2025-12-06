Відповідні відключення діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 7 грудня?

Протягом 7 грудня графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 3 до 4 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів застосовуватимуться у ті ж години – з 00:00 до 23:59.

Подібні запровадження обмежень в Укренерго називають наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Такі заходи, ймовірно, посилили після комбінованого удару вночі 6 грудня.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Яка ситуація в енергосистемі?