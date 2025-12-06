Відповідні відключення діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 7 грудня?

Протягом 7 грудня графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 3 до 4 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів застосовуватимуться у ті ж години – з 00:00 до 23:59.

Подібні запровадження обмежень в Укренерго називають наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Такі заходи, ймовірно, посилили після комбінованого удару вночі 6 грудня.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Яка ситуація в енергосистемі?

  • Росія кілька днів била по Херсонській ТЕЦ. Унаслідок атак станом на 6 грудня без тепла і світла залишаються 40 тисяч абонентів. Ворог запустив сотні снарядів по об'єкту, і це створило важкі умови для відновлення.

  • Глава Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко, розповів, що внаслідок нічної атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

  • Загалом уночі ворог обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.