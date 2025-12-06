Відповідні відключення діятимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 7 грудня?
Протягом 7 грудня графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 3 до 4 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів застосовуватимуться у ті ж години – з 00:00 до 23:59.
Подібні запровадження обмежень в Укренерго називають наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Такі заходи, ймовірно, посилили після комбінованого удару вночі 6 грудня.
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– ідеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Яка ситуація в енергосистемі?
Росія кілька днів била по Херсонській ТЕЦ. Унаслідок атак станом на 6 грудня без тепла і світла залишаються 40 тисяч абонентів. Ворог запустив сотні снарядів по об'єкту, і це створило важкі умови для відновлення.
Глава Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко, розповів, що внаслідок нічної атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.
Загалом уночі ворог обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.