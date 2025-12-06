Соответствующие отключения будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Света кое-где станет еще меньше: как обновили графики отключений в Украине 6 декабря

Как будут выключать свет 7 декабря?

В течение 7 декабря графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 3 до 4 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться в те же часы – с 00:00 до 23:59.

Подобные введения ограничений в Укрэнерго называют последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Такие меры, вероятно, усилили после комбинированного удара ночью 6 декабря.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Какая ситуация в энергосистеме?