Соответствующие отключения будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Света кое-где станет еще меньше: как обновили графики отключений в Украине 6 декабря
Как будут выключать свет 7 декабря?
В течение 7 декабря графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 3 до 4 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться в те же часы – с 00:00 до 23:59.
Подобные введения ограничений в Укрэнерго называют последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Такие меры, вероятно, усилили после комбинированного удара ночью 6 декабря.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Какая ситуация в энергосистеме?
- Россия несколько дней била по Херсонской ТЭЦ. В результате атак по состоянию на 6 декабря без тепла и света остаются 40 тысяч абонентов. Враг запустил сотни снарядов по объекту, и это создало тяжелые условия для восстановления.
- Глава Государственной инспекции энергетического надзора Анатолий Замулко, рассказал, что в результате ночной атаки на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.
- Всего ночью враг обстрелял объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.