Заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері телемарафону назвав ситуацію важкою та розповів, як влада шукає альтернативні способи опалення, передає 24 Канал.

Які деталі атаки по Херсонській ТЕЦ?

У Херсонській ОВА стверджують, що ситуація після російських атак по Херсонській ТЕЦ наразі складна. Без електропостачання на 6 грудня залишаються 40 тисяч абонентів, хоча у місті проживає близько 25% населення. Фактично, за словами Толоконнікова, йдеться про близько 10 тисяч квартир.

Як додали в ОВА, ворог випустив близько сотні снарядів по об'єкту, і це створило важкі умови для відновлення.

Деякі квартири, частини будинків багатоквартирних і приватних ми обігріваємо в інший спосіб, іншими котельнями. Але й вони піддаються також обстрілам,

– повідомив Толоконніков.

Хоч міська адміністрація запевняє, що поки має запаси калориферів, вона все ж звернулась по допомогу до благодійних організацій та Нафтогазу, аби забезпечити теплом споживачів.

Відсутність сильних морозів наразі допомагає переживати ситуацію, проте люди змушені користуватись електрообігрівачами або газовими приладами.

Толоконніков зауважив, що відновлення ТЕЦ після таких ударів потребує часу.

Росія б'є по енергетиці: які наслідки?