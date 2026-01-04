Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська 3 січня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Окупанти наступали на північ від Сум в районі Кіндратівки, Олексіївки, Андріївки та Варачиного та на південний схід від міста Суми в районі Грабовського.

Ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Харківщини. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 грудня, свідчать про те, що російська армія нещодавно просунулася в центральній частині Сотницького Козачка (на північний захід від Харкова).

Українські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 січня, вказують на те, що ЗСУ просунулися поблизу автомагістралі Р-79 Куп'янськ-Чугуїв у центрі Куп'янська.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Загарбники продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, на Слов'янсько-Лиманському напрямку, на Добропільському напрямку, а також на Покровському напрямку і на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед.

Окупанти продовжили наступальні дії і на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи за 2 січня свідчать про те, що загарбники нещодавно просунулися вздовж траси Е-40 Бахмут-Слов'янськ на північний схід від Оріхово-Василівки (на північний схід від Костянтинівки).

Армія Кремля продовжувала наступати на північний схід від Олександрівки поблизу Зеленого Гаю та Андріївки-Клевцового та на південний схід від Олександрівки поблизу Вороного, Олександрограда та Вишневого, але не просунулася вперед.

Вороже військо продовжила наступальні дії також і на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області і на Херсонському напрямку, але не просунулося вперед.

Ситуація на полі бою: останні новини