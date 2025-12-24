Військові зазначають, що для росіян важливо захопити Мирноград для просування на напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування ДШВ.

Яка ситуація у Мирнограді?

Як розповіли військові, станом на 24 грудня Росія не змогла захопити Покровськ. Тому російські війська активізувались біля Мирнограда.

Зазначається, що в районі Мирнограда ворог зосередив близько 10 підрозділів. У відповідь Сили оборони посилили захист міста.

Для стримування ворога оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами. Зокрема, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, підрозділи 38-ї ОБрМП та 79-ї ОДШБр виявляють та знищують противника. Основну увагу приділяють ділянкам, де окупанти намагаються прорватися до міста.

Українські захисники повідомили, що втрати ворога з початку грудня 2025 року в районі Мирнограда становлять:

207 російських військових, в тому числі поранених,

танк, три бойові броньовані машини та шість одиниць автотранспорту,

гармату і РСЗВ "Град",

34 БпЛА різних типів.

