Військові зазначають, що для росіян важливо захопити Мирноград для просування на напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування ДШВ.
Яка ситуація у Мирнограді?
Як розповіли військові, станом на 24 грудня Росія не змогла захопити Покровськ. Тому російські війська активізувались біля Мирнограда.
Зазначається, що в районі Мирнограда ворог зосередив близько 10 підрозділів. У відповідь Сили оборони посилили захист міста.
Для стримування ворога оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами. Зокрема, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, підрозділи 38-ї ОБрМП та 79-ї ОДШБр виявляють та знищують противника. Основну увагу приділяють ділянкам, де окупанти намагаються прорватися до міста.
Українські захисники повідомили, що втрати ворога з початку грудня 2025 року в районі Мирнограда становлять:
- 207 російських військових, в тому числі поранених,
- танк, три бойові броньовані машини та шість одиниць автотранспорту,
- гармату і РСЗВ "Град",
- 34 БпЛА різних типів.
Останні новини з фронту
Головними цілями Росії зараз є Мирноград, Покровськ та Добропілля, оскільки їм вигідно контролювати інформаційно помітні міста. Так вони зможуть надалі поширювати пропаганду. Про це ексклюзивно 24 Каналу розповів начальник штабу 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький.
За даними ISW, українська армія просунулася на Куп'янському напрямку, тоді як росіяни мали просування в районі Костянтинівка-Дружківка.
Щодо розведення військ на Донбасі, то Зеленський вважає, що воно можливе лише за взаємних кроків обох сторін.