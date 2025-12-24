Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Яка ситуація на фронті?

Росіяни продовжували наступальні операції на північ та південний схід від міста Суми, але не просунулися вперед. За даними аналітиків, 22 та 23 грудня ворожі війська атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Андріївки та Олексіївки, а також на південний схід від міста Суми поблизу Грабовського та Високого.

Загарбники продовжували наступальні операції на півночі Харківщини, але не досягли підтвердженого прогресу.

Ворог проводив наступальні дії на напрямку Великого Бурлука, але не просунувся вперед.

Українські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 грудня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південь від Західного (на північ від Куп'янська).

Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Борової в районі Кругляківки, Богуславки, Загризове, Новоплатонівки; на схід від Борової біля Надії; і на південний схід від Борової в бік Чернещини 22 і 23 грудня.

Противник вів наступальні операції на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але не просунувся вперед.

Армія ворога просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від автомагістралі Т-0504 Костянтинівка-Бахмут на східній околиці Костянтинівки.

Загарбники продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягли.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просунулися вперед.

Армія Кремля продовжила наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягла.

Російські війська наступали на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

Загарбники продовжували обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

