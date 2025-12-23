Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?

За інформацією захисників, у районі Сіверська в Донецькій області тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці й попри суттєві втрати продовжують активні наступальні дії.

З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту,

– зауважили у Генштабі.

Там наголосили, що Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною.

Військові уточнили, що окупанти змогли просунутися завдяки значній чисельній перевазі та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах. Місто залишається під вогневим контролем українських військ.

Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування,

– кажуть українські воїни.

Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на Слов'янському напрямку. Вживаються всі заходи для зниження наступального потенціалу частин та підрозділів ворога.

