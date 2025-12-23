Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.
Яка ситуація на фронті на 23 грудня?
- 21 та 22 грудня російські війська продовжували наступальні операції на Сумському напрямку, але не просунулися вперед. Окупанти атакували в Курській та Сумській областях, зокрема поблизу Андріївки, Грабовського та у напрямку Рясного.
- Росіяни продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Ворог атакував в районі Сотницького Козачка, Вовчанська, Вільчі, Стариці, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Лиману та Ізбицького.
- 22 грудня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед. Росіяни атакували поблизу Петропавлівки, Піщаного, а також у напрямку Курилівки та Глушківки.
До речі, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив в етері 24 Каналу, що Сили оборони контролюють майже весь Куп'янськ, попри російську пропаганду про "повне захоплення" міста. Як зазначив військовий, ЗСУ мають тактичні успіхи у місті щодня, витісняючи противника і зачищаючи місто.
- 21 та 22 грудня російські війська продовжували наступальні операції навколо Борової поблизу Новоплатонівки, Богуславки, Надії, Чернещини, Дружелюбівки, Степового, Ольгівки та Новосергіївки, але не просунулися вперед.
- Не просунувся ворог ні на Слов'янсько-Лиманському напрямку, ні на Сіверському напрямку.
- Українські та російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 грудня, свідчать про просування українських військ у північній частині Клебан-Бика (на південний схід від Костянтинівки). Водночас російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Степанівки.
Ситуація на фронті станом на 23 грудня / Карти ISW
- 22 грудня російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. Окупанти атакували поблизу Шахова та Нового Шахова, а також біля Заповідного та Дорожнього.
- Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися вздовж траси E-50 Покровськ – Павлоград на північний захід від Покровська.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед. Росіяни наступали на саму Олександрівку, а також біля Андріївки-Клевцове, Іванівки, Січневого, Соснівки, Олексіївки, Вороного та Вишневого.
- На Гуляйпільському напрямку, заході Запорізької області та Херсонському напрямку просувань ворога також зафіксовано не було.
Що відомо про новий перетин кордону ворога на Сумщині?
Російська армія у ніч на 20 грудня перетнула кордон України на Сумщині в районі села Грабовського. Окупанти примусово вивезли понад 50 цивільних у Росію, переважно людей старшого віку.
Начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що в ніч проти 21 грудня в районі села тривали бойові зіткнення. Наразі Сили оборони проводять заходи з витіснення противника. Водночас, за словами військового, мовиться не про прорив кордону, а радше про провокацію.
22 грудня Володимир Зеленський додав, що, окрім цивільних, російські війська також узяли в полон 13 українських військових. Також з-поміж вивезених у Росію цивільних жителів села було близько 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки та діти.