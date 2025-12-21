Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцера Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитра Лиховія для "Української правди".

Що відбувається на Сумщині?

Внаслідок наступу росіян Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського: наразі там тривають стабілізаційні дії.

Після того як ворог захопив село, понад 50 цивільних громадян України примусово вивезли на територію Росії. За словами Лиховія, передусім йдеться про чоловіків та жінок старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України.

У ГУК наголосили, що правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.

Військові закликають жителів прикордонних територій виїжджати в безпечніші райони. Водночас обласна влада на Сумщині організувала евакуацію: уже вивезено понад 30 тисяч людей, ще близько 5,7 тисячі мешканців, серед яких 38 дітей, від евакуації відмовилися.

Про ситуацію на Сумщині 24 Каналу також розповів начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Так, мав місце захід у прикордонне селище, від вчорашнього вечора (20 грудня, – 24 Канал) тривають бої,

– додав він.

За словами Трегубова, росіяни захопили до 50 місцевих мешканців, переважно чоловіків старшого віку. Дітей серед них не було.

Військовий наголосив, що більшість населення села евакуювали заздалегідь, однак частина громадян відмовлялась.

Ворог перетнув кордон на Сумщині: що відомо?