Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцера Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитра Лиховія для "Української правди".
Що відбувається на Сумщині?
Внаслідок наступу росіян Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського: наразі там тривають стабілізаційні дії.
Після того як ворог захопив село, понад 50 цивільних громадян України примусово вивезли на територію Росії. За словами Лиховія, передусім йдеться про чоловіків та жінок старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України.
У ГУК наголосили, що правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.
Військові закликають жителів прикордонних територій виїжджати в безпечніші райони. Водночас обласна влада на Сумщині організувала евакуацію: уже вивезено понад 30 тисяч людей, ще близько 5,7 тисячі мешканців, серед яких 38 дітей, від евакуації відмовилися.
Про ситуацію на Сумщині 24 Каналу також розповів начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Так, мав місце захід у прикордонне селище, від вчорашнього вечора (20 грудня, – 24 Канал) тривають бої,
– додав він.
За словами Трегубова, росіяни захопили до 50 місцевих мешканців, переважно чоловіків старшого віку. Дітей серед них не було.
Військовий наголосив, що більшість населення села евакуювали заздалегідь, однак частина громадян відмовлялась.
Ворог перетнув кордон на Сумщині: що відомо?
Першим про можливий інцидент повідомило сумське видання "Кордон.Медіа". Там зауважили, що отримали інформацію про ситуацію на Краснопільщині з власних джерел і перевірили її. За словами журналістів, в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське, розташоване безпосередньо на лінії кордону, та вивезли цивільних громадян.
Староста села Грабовське на Сумщині Лариса Кремезна також підтвердила, що 20 грудня росіяни вивезли близько 50 мешканців на територію Росії. Дітей серед них не було.
Тим часом у Сумській ОВА написали, що з прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів. За словами місцевої влади, ворог не залишає вибору мешканцям населених пунктів біля кордону, тож єдиним правильним кроком буде евакуація заради збереження життя.