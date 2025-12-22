Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Кого захопили росіяни на Сумщині?
Це 13 українських військових.
З-поміж вивезених у Росію цивільних жителів села було близько 17 чоловіків призовного віку, решта – жінки та діти.
Важливо, що раніше офіційні особи говорили: дітей з-поміж викрадених людей немає.
Що стосується наших військових – я не знаю ще обставини, я знаю, що 13 наших військових в полоні також,
– сказав Зеленський.
Загалом у Грабовському залишалося 52 людини, які довгий час відмовлялися виїздити. Це, за словами президента, були навіть не місяці.
Як пояснив президент, село розташоване на території України і частково на території Росії. Утім, Зеленський відмовився якось характеризувати його жителів.
Здивований, що там були діти, просто здивований, що батьки так ставляться до своїх дітей,
– наголосив гарант.
Він також сказав, що селяни "мали якийсь діалог або якісь відносини з тими, хто на території Росії".
"Люди живуть так довгі роки. Я думаю, що вони просто не очікували, що російські військові просто зайдуть і заберуть їх в полон. Ось що відбулося", – припустив український президент.
Водночас Зеленський наголосив: ЗСУ могли знищити ворога там на відстані – і артилерією, і дронами.
"Просто не стали це робити, тому що там цивільні. Не хотіли вбити просто цивільних. Або не вбити – щоб хтось був поранений. Ось, в принципі, те, що відбулося. Позиції всі ми відновимо, це зрозуміло. А що далі, як повертати людей – це інші кроки", – розповів він.
Що відомо про ситуацію в Грабовському?
20 грудня "Кордон.Медіа" з посиланням на джерела повідомило, що росіяни перейшли кордон і захопили цивільних жителів села Грабовське на Сумщині. Згодом цю інформацію підтвердили джерела Суспільного та "Української правди".
Староста села в розмові з Суспільним визнала факт викрадення людей росіянами, але зауважила, що дітей серед них нема.
Наступного дня в ЗСУ підтвердили, що цей інцидент мав місце.
Також, за даними Угруповання Об'єднаних сил, у Грабовському тривають бої. "Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію", – написали там.