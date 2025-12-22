Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі Ранок.LIVE.

Що в ЗСУ кажуть про викрадення цивільних з Грабовського?

Віктор Трегубов пояснив, що більшість населення селища Грабовське було евакуйовано заздалегідь. Втім, там продовжували залишатися здебільшого люди похилого віку, які написали письмову відмову від евакуації.

Оскільки селище невелике, багато часу це не зайняло. Це зайняло десь кілька годин, вони їх просто спершу завели у приміщення місцевої церкви, а потім звідти потягнули на територію Росії. Почали просто водити там, це ж не місто, це фактично маленьке село,

– розповів він.

Трегубов підкреслив, що наразі немає підтверджених даних, чи відбувалося вивезення під загрозою зброї.

Яка зараз ситуація на Сумщині?