Однак країні-агресорці не вдалося спричинити соціальний колапс, якого вона так прагнула. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Яка ситуація в українській енергетиці?

У The Wall Street Journal зазначають, що українці демонструють стійкість і вміння обходитися тим, що дозволяє їм протистояти спробам Москви придушити їхній опір.

Як розповіла мешканка однієї з постраждалих багатоповерхівок Дарина Прокопенко, вона вмикає всі конфорки на газовій плиті, щоб забезпечити виживання своєї сім'ї. Жінка зазначила, що це навряд чи безпечно, але вкрай необхідно.

Непередбачуваність відключень електроенергії тепер керує її розпорядком дня. Коли вона рано вранці дивиться на телефон, її погляд відразу ж спрямовується на значок Wi-Fi. Якщо він увімкнений, вона поспішає зарядити всі портативні зарядні пристрої, ноутбук і лампу, оскільки електрика може відключитися в будь-яку хвилину.

Коли вмикається світло, я отримую приплив енергії. І сили – потрібно прибирати безлад тут, мити посуд там,

– сказала вона.

У виданні зазначають, що автомобілі служать одночасно зарядними станціями та морозильними камерами, в багажниках яких зберігаються заморожені пельмені та інші продукти. Різдвяні ялинки, все ще прикрашені гірляндами, освітлюють квартири під час відключень електроенергії.

А діти на канікулах заряджають пристрої в державних "пунктах незламності", в яких є тепло та електрика.

Ще одна мешканка Києва, Анастасія Самохвал, каже, що зараз електроенергії вистачає тільки на найнеобхідніше. Вона зазначає: "Так темно, що читати неможливо, і немає світла, щоб довго сидіти з телефоном, бо потім доводиться спускатися вниз, щоб його зарядити".

За словами Анастасії, єдина розвага – це приготування їжі, бо вона готує й одночасно зігрівається. Щоб мити посуд, Самохвал використовує пораду, яку побачила в інтернеті: одягає зимові рукавички під гумові, щоб мити тарілки в холодній воді.

Тоді як електрики працюють по 12 годин на добу. Вадим Булак, співробітник ДТЕК, розповів, що минулого тижня він і його колеги відновили електропостачання в будівлі, яка залишалася без світла 10 днів.

Вони практично молилися за нас,

– сказав він, згадуючи, як мешканці приносили чай і цукерки, щоб подякувати його команді.

