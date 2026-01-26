Однако стране-агрессору не удалось вызвать социальный коллапс, к которому она так стремилась. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Какова ситуация в украинской энергетике?

В The Wall Street Journal отмечают, что украинцы демонстрируют стойкость и умение обходиться тем, что позволяет им противостоять попыткам Москвы подавить их сопротивление.

Как рассказала жительница одной из пострадавших многоэтажек Дарья Прокопенко, она включает все конфорки на газовой плите, чтобы обеспечить выживание своей семьи. Женщина отметила, что это вряд ли безопасно, но крайне необходимо.

Непредсказуемость отключений электроэнергии теперь руководит ее распорядком дня. Когда она рано утром смотрит на телефон, ее взгляд сразу же устремляется на значок Wi-Fi. Если он включен, она спешит зарядить все портативные зарядные устройства, ноутбук и лампу, поскольку электричество может отключиться в любую минуту.

Когда включается свет, я получаю прилив энергии. И силы – нужно убирать беспорядок здесь, мыть посуду там,

– сказала она.

В издании отмечают, что автомобили служат одновременно зарядными станциями и морозильными камерами, в багажниках которых хранятся замороженные пельмени и другие продукты. Рождественские елки, все еще украшены гирляндами, освещают квартиры во время отключений электроэнергии.

А дети на каникулах заряжают устройства в государственных "пунктах несокрушимости", в которых есть тепло и электричество.

Еще одна жительница Киева, Анастасия Самохвал, говорит, что сейчас электроэнергии хватает только на самое необходимое. Она отмечает: "Так темно, что читать невозможно, и нет света, чтобы долго сидеть с телефоном, потому что потом приходится спускаться вниз, чтобы его зарядить".

По словам Анастасии, единственное развлечение – это приготовление пищи, потому что она готовит и одновременно согревается. Чтобы мыть посуду, Самохвал использует совет, который увидела в интернете: надевает зимние перчатки под резиновые, чтобы мыть тарелки в холодной воде.

Тогда как электрики работают по 12 часов в сутки. Вадим Булак, сотрудник ДТЭК, рассказал, что на прошлой неделе он и его коллеги восстановили электроснабжение в здании, которое оставалось без света 10 дней.

Они практически молились за нас,

– сказал он, вспоминая, как жильцы приносили чай и конфеты, чтобы поблагодарить его команду.

