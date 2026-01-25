Они борются с темнотой в сверхтяжелых условиях и в непогоду. Кадры их работы показали в Минэнерго и ДТЭК.

В каких условиях работают службы?

В Минэнерго отметили, что зима 2025 – 2026 годов стала самой сложной для Украины из-за массированных российских атак. Их последствия днем и ночью ликвидируют энергетики, коммунальщики, железнодорожники и спасатели. В частности, службы возвращают электроснабжение, отопление и воду в дома украинцев.

Они работают без выходных под обстрелами и при сильных морозах. Как добавили в ДТЭК, последствия российских атак непрерывно ликвидируют 629 бригад.

Погода. Вот это хуже всего. Сырость, особенно последние пару дней. Морозы вроде уменьшились, но сырость не позволяет нормально работать. Постоянно руки в холоде, трясутся,

– рассказал один из энергетиков.

К сожалению, известно и о жертвах среди работников. В частности, по данным ДТЭК, в Киеве погибли двое коммунальщиков во время работ. Также известно о гибели экс-руководителя "Укрэнерго" Алексея Брехта от поражения током.

Какова ситуация в энергетике?