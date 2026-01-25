Что изменит увеличение импорта?
Это должно высвободить дополнительный ресурс для бытовых потребителей. Детали сообщил в субботу, 24 января, председатель правления компании Сергей Корецкий.
Смотрите также Могут ли украинцы остаться без газа: в правительстве рассказали о ситуации
Отныне объемы закупки импортной электроэнергии покрывают более 50% потребностей всех предприятий Нафтогаза – именно это предусматривает постановление Кабмина.
Соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей,
– пояснил Корецкий.
По его словам, группа координирует свои действия с правительством, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию после российских атак.
Напомним, ранее премьер-министр ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабмин создал все условия для срочного увеличения импорта электроэнергии. Не менее половины от собственного потребления таким образом срочно должны были обеспечить государственные компании – Укрзализныця, Нафтогаз и "Украинская оборонная промышленность".
Насколько критическая ситуация в энергосистеме?
Эксклюзивно для 24 Канала бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков рассказал, что полный блэкаут в Украине маловероятен, ведь есть импорт электроэнергии, а государство работает параллельно с европейской энергосистемой. Однако риски регионального блэкаута, когда крупные города на время остаются без света, все еще есть.
В то же время действующий министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о работе над проектами, которые должны улучшить передачу электроэнергии с Запада Украины на Восток. Речь идет как о ремонте, так и о развитии сети, чтобы эффективнее использовать сгенерированную и импортируемую мощность там, где она больше всего нужна. Это поможет уменьшить продолжительность отключений в регионах с самой сложной ситуацией.