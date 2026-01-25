Что изменит увеличение импорта?

Это должно высвободить дополнительный ресурс для бытовых потребителей. Детали сообщил в субботу, 24 января, председатель правления компании Сергей Корецкий.

Смотрите также Могут ли украинцы остаться без газа: в правительстве рассказали о ситуации

Отныне объемы закупки импортной электроэнергии покрывают более 50% потребностей всех предприятий Нафтогаза – именно это предусматривает постановление Кабмина.

Соответствующий объем электроэнергии высвобожден для нужд бытовых потребителей,

– пояснил Корецкий.

По его словам, группа координирует свои действия с правительством, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию после российских атак.

Напомним, ранее премьер-министр ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабмин создал все условия для срочного увеличения импорта электроэнергии. Не менее половины от собственного потребления таким образом срочно должны были обеспечить государственные компании – Укрзализныця, Нафтогаз и "Украинская оборонная промышленность".

Насколько критическая ситуация в энергосистеме?