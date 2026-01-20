Однако возможен региональный блэкаут. Бывший министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков заметил 24 Каналу, что это возможно на одни-двое суток в каком-то конкретном городе.

Смотрите также Правила безопасного пользования генераторами, газовыми горелками и зарядными станциями

Каким может быть блэкаут в Украине?

Иван Плачков объяснил, что есть тотальный блэкаут, это когда вся энергосистема Украины выключается. А есть региональный блэкаут, когда крупные города на время остаются без электроэнергии.

Что касается тотального блэкаута, то это маловероятная ситуация. Потому что у нас есть импорт электроэнергии. Мы работаем параллельно с европейской энергосистемой,

– подчеркнул он.

Примерно 2,5 тысячи мегаватт Украина может получать, распределять теми сетями, которые остались в регионах Украины. Каким образом – это будут определять диспетчеры электроэнергии.

Главное – эта электроэнергия нам будет нужна, если где-то будет региональный блэкаут. Например, в каком-то городе на сутки-двое. Это возможно. Есть опорная подстанция и вокруг Киева. Там несколько частей уже разрушены. Если будет уничтожена или высоковольтная сеть и так далее, вероятность есть, к сожалению,

– сказал экс-министр.

Сегодня в Киеве нет собственной генерации. Ранее ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ, Трипольская ТЭЦ производили электроэнергию, которой было достаточно для центрального столичного региона. Ее даже распределяли в другой регион. Сейчас этой генерации нет, и мы только потребляем.

Если будут повреждены подстанции, которые обеспечивают подачу электроэнергии на какой-то период, пока энергетики не восстановят эти линии электропередач этой подстанции – это возможно. Тотальный блэкаут по стране теоретически возможен, но, я считаю, маловероятен,

– добавил Плачко.

Отключение света в Украине: последние новости