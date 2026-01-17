Будет ли газ в домах украинцев?

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление чиновницы от субботы, 17 января. Власть продолжает координировать работу всех составляющих энергосектора.

Смотрите также Почему в Киеве хуже со светом, чем в других городах: эксперт объяснил причины энергетического коллапса

Сейчас по всей стране в усиленном режиме работают 474 аварийные бригады газораспределительных сетей, к работам в целом привлечено более 2 000 газовиков.

После постоянных вражеских ударов они делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения. В селах и городах вблизи линии фронта это часто происходит под целенаправленными атаками.

Особое внимание сейчас – прифронтовым Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областям,

– подчеркнула премьер-министр.

К слову, сложная ситуация в Херсоне, где российские обстрелы существенно разрушили энергообъекты. Нафтогаз уже обеспечил местных жителей 1 750 электрическими и газовыми обогревателями в комплексе с баллонами газа, а также постоянно завозит дополнительное оборудование.

Обратите внимание! В помещениях заправочных станций государственной сети Укрнафта работают пункты несокрушимости.

Что известно о дополнительном импорте газа?

Кроме этого, Свириденко и Корецкий, обсудили ситуацию с импортом дополнительных объемов газа. Определены параметры на следующий период, чтобы пройти сложный отопительный период этой зимой.

Напомним, в 2025 году благодаря выделенным из государственного бюджета 8 миллиардам гривен и помощи международных партнеров правительство совместно с Нафтогазом обеспечило импорт 5,7 миллиардов кубометров.

Это позволило заместить объемы внутренней добычи, утраченные из-за массированных ракетных ударов.

Какова ситуация с газом в Украине?