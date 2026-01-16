Какова ситуация с запасами газа?

Об этом рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает 24 Канал.

По его словам, правительство постоянно держит на контроле ситуацию с запасами природного газа. Сейчас продолжается импорт голубого топлива и собственная газодобыча, поэтому запасов хватает.

Запасы газа есть. Ограничений по газу не применяем,

– подчеркнул Шмыгаль.

В то же время министр отметил, что Россия не прекращает постоянных атак на газовую инфраструктуру.

Однако правительство проводит работу по восстановлению пораженных объектов и усиливает защиту как энергетической, так и газовой инфраструктуры. По его мнению, это должно обеспечить бесперебойные поставки газа населению и бизнесу в условиях войны.

Сколько запасов газа имеет Украина?

На сегодня Украине удалось обеспечить ежедневный импорт природного газа до конца отопительного сезона, рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Оператор газотранспортной системы Украины всех точках входа, что позволило диверсифицировать импорт и оперативно перенаправлять потоки газа.

Сейчас газ поступает в страну несколькими маршрутами:

через Польшу

Словакию;

Румынию;

и Трансбалканский коридор.

Таким образом мы покрываем потребление и компенсируем последствия атак на внутреннюю инфраструктуру,

– отметил Колесник.

Заметьте! В течение 2025 года Украина импортировала почти 6 миллиардов кубометров природного газа. Эти объемы поставок позволили завершить предыдущий отопительный сезон и начать нынешний. Поэтому первые два месяца сезона прошли контролируемо.

Как Россия атакует газовую инфраструктуру?