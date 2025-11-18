Какой маршрут запустила ДТЭК?

Подразделение компании D.Trading доставило первый груз объемом около 100 миллионов кубометров природного газа с экспортного терминала в Луизиане в СПГ-терминал в литовском Клайпеде, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Эта поставка стала первым случаем, когда украинский трейдер самостоятельно арендовал танкер, загрузив газ на судно Gaslog Houston 20 октября.

Для подразделения ДТЭК литовский маршрут открывает новые возможности для поставок газа через северный коридор, который соединяет Украину с Польшей и странами Балтии.

Мы работаем с европейскими и американскими партнерами, чтобы разработать экономически эффективные маршруты и обеспечить больше газа для Украины и соседних стран,

– рассказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Важно! В компании добавили, что D.Trading также ведет переговоры о дополнительных поставках газа из США в Европу через Литву и Грецию, однако многие маршруты импорта топлива пока остаются дорогими.

Какие еще маршруты использует Украина?

Кроме того, Украина заключила соглашение с Грецией на транспортировку природного газа. Об этом 16 ноября сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Договор подписали греческая DEPA COMMERCIAL S.M.S.А и НАК "Нафтогаз Украины"

По словам греческого премьера, сжиженный газ из США будут поставлять "с юга на север" – от греческого Александруполиса до украинской Одессы.

Важно! По словам Зеленского соглашение с Грецией покроет почти два миллиарда евро, необходимые для импорта газа, чтобы компенсировать потери, вызванные российскими атаками.

Импорт газа в Украину: что известно?