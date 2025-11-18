Який маршрут запустила ДТЕК?

Підрозділ компанії D.Trading доставив перший вантаж обсягом близько 100 мільйонів кубометрів природного газу з експортного термінала у Луїзіані до СПГ-термінала у литовському Клайпеді, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Це постачання стало першим випадком, коли український трейдер самостійно орендував танкер, завантаживши газ на судно Gaslog Houston 20 жовтня.

Для підрозділу ДТЕК литовський маршрут відкриває нові можливості для постачання газу через північний коридор, який з’єднує Україну з Польщею та країнами Балтії.

Ми працюємо з європейськими та американськими партнерами, щоб розробити економічно ефективні маршрути та забезпечити більше газу для України та сусідніх країн,

– розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Важливо! У компанії додали, що D.Trading також веде перемовини про додаткове постачання газу зі США до Європи через Литву та Грецію, проте багато маршрутів імпорту палива поки залишаються дорогими.

Які ще маршрути використовує Україна?

Окрім того, Україна уклала угоду з Грецією на транспортування природного газу. Про це 16 листопада повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Договір підписали грецька DEPA COMMERCIAL S.M.S.А та НАК "Нафтогаз Україна"

За словами грецького прем'єра, скраплений газ зі США постачатимуть "з півдня на північ" – від грецького Александруполіса до української Одеси.

Важливо! За словами Зеленського угода з Грецією покриє майже два мільярди євро, необхідні для імпорту газу, щоб компенсувати втрати, спричинені російськими атаками.

Імпорт газу до України: що відомо?