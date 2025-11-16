Водночас ці заяви пролунали на тлі корупційного скандалу в енергетиці України. Політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у розмові з 24 Каналом зазначив, чи загрожує міндічгейт газовому контракту з Грецією.
Чи може зірватися газова угода з Грецією?
Несвітайлов зауважив, що цій газовій угоді не має загрожувати розслідування корупції в Енергоатомі, тому що Греція – не та країна, в якій настільки високі морально-етичні стандарти, щоб цей скандал міг обурити її керівництво.
До слова. Грецька компанія DEPA COMMERCIAL S.M.S.А та НАК "Нафтогаз Україна" уклали договір про продаж природного газу в Україну. Як зазначив прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс, американський скраплений газ постачатимуть "з півдня на північ" – від грецького Александруполіса до української Одеси. Постачання газу почнеться у січні 2026 року.
"До того ж це економічно вигідна історія для Греції. У країні не настільки чудова ситуація, щоб такі угоди зривалися. Також це не історія про те, що Греція нам щось дарує. Це – бізнес, це взаємовигідна співпраця", – підкреслив Максим Несвітайлов.
Водночас це добре, як зауважив політолог, що попри політичну напруженість всередині України і цю складну ситуацію, держава продовжує працювати, і досить плідно, на міжнародній арені.
Як пройшов візит Зеленського до Греції?
Президент України прибув до Афін 16 листопада. В аеропорту його зустрів віцепрем'єр-міністр Костіс Хадзідакс. Вони провели коротку розмову.
Згодом український лідер провів зустріч з президентом Греції Костянтином Тасуласом. Очільник Греції порівняв ситуацію з Північним Кіпром з російською агресією проти України. Як зауважив він, "агресивний ревізіонізм і зміна кордонів силою є неприйнятними".
Також Зеленський вийшов з пропозицією до грецьких промисловців виробляти зброю спільно з Україною. Наша країна під час війни має багато розробок зброї, і тому, за словами президента, запрошує партнерів до співпраці, до спільного виробництва озброєння.