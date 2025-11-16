В то же время эти заявления прозвучали на фоне коррупционного скандала в энергетике Украины. Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом отметил, угрожает ли миндичгейт газовому контракту с Грецией.

Может ли сорваться газовое соглашение с Грецией?

Несвитайлов заметил, что этой газовой сделке не должно угрожать расследование коррупции в Энергоатоме, потому что Греция – не та страна, в которой настолько высокие морально-этические стандарты, чтобы этот скандал мог возмутить ее руководство.

К слову. Греческая компания DEPA COMMERCIAL S.M.S.А и НАК "Нафтогаз Украины" заключили договор о продаже природного газа в Украину. Как отметил премьер Греции Кириакос Мицотакис, американский сжиженный газ будут поставлять "с юга на север" – от греческого Александруполиса до украинской Одессы. Поставки газа начнутся в январе 2026 года.

"К тому же это экономически выгодная история для Греции. В стране не настолько замечательная ситуация, чтобы такие сделки срывались. Также это не история о том, что Греция нам что-то дарит. Это – бизнес, это взаимовыгодное сотрудничество", – подчеркнул Максим Несвитайлов.

В то же время это хорошо, как отметил политолог, что несмотря на политическую напряженность внутри Украины и эту сложную ситуацию, государство продолжает работать, и достаточно плодотворно, на международной арене.

