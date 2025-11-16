Оно покроет почти два миллиарда евро, необходимые для импорта газа, чтобы компенсировать потери в украинской добыче, вызванные российскими атаками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
Что сказал Зеленский о соглашении с Грецией?
Греческая DEPA COMMERCIAL S.M.S.А и НАК "Нафтогаз Украины" торжественно подписали договор о продаже природного газа в Украину. По заявлению премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, американский сжиженный газ будут поставлять "с юга на север" – от греческого Александруполиса до украинской Одессы.
Фактически каждую ночь россияне наносят удары по нашей инфраструктуре. Больше всего по энергетической. Большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые электростанции стали мишенями для ракет, баллистических ракет, беспилотников, иранских дронов, северокорейских ракет,
– отметил Зеленский.
Он добавил, что поставки газа начнутся уже в январе 2026 года. Кроме этого соглашения, удалось достичь и других долгосрочных договоренностей.
Общение Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса с журналистами: видео Офиса Президента
Зеленский также отметил, что Украина готовит соглашение с Францией по значительному усилению украинской боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей.
В понедельник, 17 ноября, украинский лидер планирует отправиться в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После этого Зеленский посетит Испанию, которая присоединилась к партнерам в инициативах, что действительно помогают Украине. Также Киев рассчитывает на помощь США, Польши и Азербайджана.
Визит Зеленского в Грецию: коротко о главном
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Афины. В аэропорту его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс. После короткого разговора политиков кортеж с Зеленским отправился в путь.
Впоследствии глава государства встретился с президентом Греции Константином Тасуласом. В ходе встречи политик сравнил Северный Кипр с российской агрессией против Украины. По словам президента Греции, агрессивный ревизионизм и изменение границ силой являются неприемлемыми.
Накануне Зеленский заявил, что Украина подготовила договоренность с Грецией о поставках газа для нашей страны на время отопительного сезона. По его словам, это будет еще одно направление поставок газа, чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины.