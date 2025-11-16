Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

Читайте также Графики отключений могут быть до весны, а вот газ не должен исчезнуть, – СМИ об ударах по энергетике

Откуда Украина будет импортировать газ?

По словам Владимира Зеленского, это будет еще одно направление поставок газа, чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины.

Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти 2 миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов,

– добавил глава государства.

Он отметил, что правительство Украины уже направило средства на импорт, также наша страна получает поддержку от европейских партнеров, банков под гарантии Еврокомиссии, украинских банков, Норвегии и ведет активную работу с США, чтобы обеспечить полное финансирование.

Мы делаем широкие возможности для поставок зимой. В частности, через наших польских партнеров, и активно работаем с Азербайджаном – и очень рассчитываем на долгосрочные контракты,

– подытожил Зеленский.

Что известно об импорте газа?