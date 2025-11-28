Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала бывший депутат Европарламента, венгерский парламентарий, которая поддерживает Украину, – Каталин Чех.

Какова позиция Каталин Чех относительно зависимости Венгрии от России?

Каталин Чех отметила, что она шокирована дружбой венгерского премьера Виктора Орбана и российского президента Владимира Путина.

"Если какая-то нация точно знает, что значит видеть российские танки на улицах своей столицы, что значит бороться за свободу и искать поддержки, не получая ее – то это именно мы, венгры, должны были бы это помнить", – отметила политик.

Венгерский парламентарий отметила, что медийная машина Орбана и его пропагандистские методы фактически замылили глаза венграм относительно моральной неприемлемости этой дружбы с Владимиром Путиным.

По мнению Чех, Орбану удалось повлиять на многих венгров, которые в других обстоятельствах никогда бы не согласились на такую политическую близость с Россией. Именно поэтому политик надеется, что смена венгерского правительства принесет изменение и в этой политике.

Мы должны избавиться от этой зависимости от Путина. Мы не должны платить деньги режиму в виде средств за нефть и газ – деньги, которые идут на разрушение школ, насилие против женщин и убийства мирных людей. Я считаю его дружбу с Путиным абсолютно неприемлемой – особенно учитывая, что венгры в 1950-х мужественно боролись за нашу независимость от России,

– объяснила Каталин Чех.

Способна ли Венгрия отказаться от российских энергоносителей?

Венгерский парламентарий отметила, что, скорее всего, требования отказаться от российских энергоносителей вскоре установит Европейский Союз для всех стран-членов. Поэтому Будапешту придется найти способ это реализовать.

"Конечно, Венгрия не имеет выхода к морю, как, скажем, Швеция или Португалия, которые имеют совсем другие возможности. Но важно напомнить, что правительство Виктора Орбана в течение многих лет не сделало почти ничего для диверсификации энергоснабжения, хотя зависимость от России давно была очевидным риском", – отметила Чех.

В то же время политик отметила, что у Венгрии есть много вариантов для укрепления энергетической независимости, в частности через развитие возобновляемых источников. Так, Каталин Чех подчеркнула, что ветровые электростанции фактически были запрещены в стране до недавнего времени, хотя в этой сфере есть большой потенциал.

Мы также можем больше полагаться на СПГ (сжиженный природный газ – 24 Канал) в краткосрочной перспективе – через хорватский трубопровод, который до сих пор практически не использовали. И я считаю, что при конструктивном подходе к переговорам Европейский Союз может быть заинтересован в финансовой поддержке тех стран, которым сложнее будет даваться этот переход. Таких, как Венгрия,

– отметила венгерский парламентарий.

