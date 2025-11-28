Детали передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что известно о визите Орбана в Москву?

Венгерский премьер анонсировал свой приезд в Москву в видеоинтервью, опубликованном на странице в Facebook. Впоследствии в Кремле подтвердили проведение встречи венгерского премьера с президентом Владимиром Путиным.

Позже появилось и видео прибытия Виктора Орбана к российскому диктатору.

По словам самого Орбана, главной целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию. Кроме энергетических вопросов, на переговорах также будут поднимать тему мирного урегулирования войны России против Украины.

К слову, один европейский дипломат рассказал, что встречу Путина и Орбана на самом деле готовили заранее, но в полной тайне. По его словам, это привычная ежегодная встреча, которую политики проводят регулярно. Согласно данным VSquare, это уже четвертый их разговор с 2022 года и пятнадцатый за все время.

Как Венгрия зависит от России?

Виктор Орбан недавно высмеял опасения стран НАТО относительно возможного нападения России, назвав такой сценарий маловероятным. В то же время политик предостерег, что поражение Москвы в войне против Украины, по его мнению, может повысить риск того, что Кремль прибегнет к ядерному шантажу или даже применению ядерного оружия.

Орбан также сообщил, что готовится обжаловать в Суде ЕС решение Евросоюза прекратить импорт российского газа до 2027 года, считая его неприемлемым для Венгрии.

Кроме того, премьер напомнил о своей договоренности с президентом США Дональдом Трампом о временном освобождении Будапешта от части американских санкций и предположил, что это соглашение может оставаться в силе дольше, чем запланированный год.