Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на VSquare.

Смотрите также Злорадствует из-за плана США: Орбан заявил, что Венгрия теперь будет блокировать все, что касается Украины

Зачем Орбан едет к Путину?

Именно VSquare рассказали о подготовке к этому визиту. Встреча венгерского премьера с диктатором должна состояться 28 ноября, а СМИ написало об этом 25 числа.

Никто – по крайней мере, партнеры Венгрии по НАТО или ЕС, по данным нескольких дипломатических источников, – не был проинформирован о визите. Похоже, он также не был согласован с Вашингтоном,

– информирует издание.

В прошлом году летом Путин и Орбан так же спланировали встречу за спинами союзников.

Интересно! Один европейский дипломат рассказал, что предстоящую встречу Путина и Орбана на самом деле планировали давно, но организовывали тайно. "Она, по сути, является регулярной ежегодной встречей Орбана и Путина – которая проводится ежегодно, иногда даже дважды – и не прерывается даже вторжением России в Украину. Это будет четвертая встреча Орбана с Путиным с 2022 года и пятнадцатая в целом", – подчеркнули VSquare.

Вместе с венгерским премьером приедет целая свита – министр иностранных дел Петер Сийярто, министр строительства и транспорта Янош Лазар и советник по национальной безопасности Марсель Биро, всего несколько десятков человек. И, хотя будут говорить об энергетике, для министра энергетики не нашлось места в самолете.

О чем будут говорить Путин и Орбан:

энергетическая тема будет преобладать (на фоне того, что США предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций на российские энергоносители);

ядерная энергетика (американская Westinghouse будет поставлять топливо на венгерскую атомную электростанцию Пакш, которую строит Россия);

покупка доли Газпрома в сербской NIS венгерской нефтяной компанией MOL (таким образом NIS уменьшит свою российскую долю, что потенциально может позволить избежать санкций США. Но "Газпром нефть" все еще сохранит 44,9 процента).

Орбан, вероятно, представит эту московскую миссию как трамплин к возрождению кратковременной идеи Будапештского "мирного саммита" с участием Трампа и Путина,

– убеждены VSquare.

В России готовы принять Орбана