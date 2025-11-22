Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо, которое было отправлено президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает 24 Канал.
Как отреагировал Орбан на план США?
На фоне недавних событий Виктор Орбан в своем письме призвал Евросоюз подписать условия 28 пунктов из предложения США, которая предусматривает отказ от Украины от территории и сокращение почти вдвое своих военных сил.
Это происходит в то время, как лидеры ЕС пытаются проанализировать предложения, которые были разработаны спецпредставителем Стивом Уиткоффом без участия европейских союзников и предусматривали бы значительные уступки Москве.
Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов. Кроме поддержки Президента США, мы должны без промедлений начать автономные и прямые переговоры с Россией,
– говорится в его обращении.
Собеседник издания сообщил, что сейчас европейские лидеры и партнеры за пределами блока имеют интенсивное взаимодействие и координацию, чтобы продолжить поддержку Украины, несмотря на последние требования к Киеву.
Также в письме венгерский премьер указал, что его страна не поддерживает предоставление ЕС "любой дальнейшей финансовой помощи Украине в любой форме" и "не дает согласия на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".
Как Венгрия препятствует помощи для Украины?
Politico напоминает, что Венгрия неоднократно пыталась блокировать крайне необходимую военную и финансовую помощь для оборонных усилий Киева, одновременно укрепляя связи с Россией, выступая против санкций.
Впрочем, как отмечается, ранее Будапешт также был захвачен изменчивой риторикой президента США Дональда Трампа в отношении Москвы и была вынуждена договориться об исключении из новых ограничений США по нефти.
Чего требуют от Украины в рамках плана?
Politico сообщало, что о так называемом называемый "мирный план" российской и американской сторон подтвердит суверенитет Украины, но ограничит численность ВСУ до 600 тысяч человек и запретит стране вступить в НАТО навсегда.
Россия в свою очередь обязуется не совершать новых нападений и получит возможность возвращения в глобальную экономику, включая потенциальное смягчение санкций, которое будет рассматриваться "в каждом случае отдельно".
Кроме того, в случае утверждения плана Крым и Луганская и Донецкая области будут признаваться де-факто территорией России, тогда как границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.