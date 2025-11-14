Почему Венгрия будет судиться с ЕС?

Такой шаг венгерские власти рассматривают еще с прошлого месяца, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Смотрите также Германия отказывается от российского газа: Берлин нашел способ разорвать контракт

Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, которое противоречит европейским ценностям и которое Брюссель выбрал, чтобы наказать национальное правительство, имеющее другую позицию. Мы обращаемся в Суд ЕС,

– заявил Орбан на радио.

Комментируя решение ЕС о запрете российского газа, он назвал этот шаг не санкциями, а торговой мерой.

Санкции требуют единодушия, тогда как для торговой политики достаточно большинства,

– подчеркнул политик.

Орбан подчеркнул, что его правительство рассматривает и другие, не правовые возможности влияния на Брюссель. Однако пока премьер не захотел раскрывать подробности.

Заметим! Орбан неоднократно вступал в конфликты с Брюсселем. В частности, Венгрия отказывается предоставлять Украине военную помощь и выступает против ее членства в ЕС, заявляя, что это, мол, может втянуть страну в войну.

На что надеется Орбан?

Также венгерский политик прокомментировал свою недавнюю договоренность с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что Трамп в октябре ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла" и 31 их дочерних подразделений. После этого Орбан проехал просить освобождения для Венгрии от действия санкций и добился своего, пишет CNN.

При этом американские чиновники, в частности госсекретарь Марко Рубио, заявили, что Будапешт получил лишь временное исключение, на год. И Орбан настаивает, что он будет действовать дольше, а именно "до тех пор, пока Дональд Трамп является президентом США и в Венгрии существует национальное правительство".

Это личное соглашение между двумя лидерами. Бюрократы могут писать что угодно - это не имеет значения,

– отмечает Орбан.

Какое решение принял ЕС по российскому газу?