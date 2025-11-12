Как Германия порывает с Россией?

Правительство Германии решило, что сейчас государственная энергетическая компания SEFE, которая была ранее Gazprom Germania, может освободиться от контракта с российской компанией Yamal Trade на поставку газа досрочно, передает 24 Канал со ссылкой на Merkur.

Как 19-й санкционный пакет, так и регламент RePowerEU дают SEFE возможность прекратить закупку российского СПГ по старому контракту и ссылаться на форс-мажор,

– отмечают в Министерстве экономики Германии.

Причиной сложной ситуации с SEFE стало условие в старом контракте. Оно обязывало компанию платить даже тогда, когда поставки газа прекращаются.

SEFE, которая после полномасштабного вторжения России в Украину была национализирована, оставалась обязанной до 2040 года закупать 2,9 миллиона тонн российского сжиженного газа ежегодно.

Только за первое полугодие 2025 года компания получила 25 партий российского газа.

В результате Россия получала двойную выгоду – деньги за недоставленный газ и прибыль от его дальнейшей продажи другим покупателям,

– пишет издание.

Впрочем, до 2027 года продлится переходный период и Германия продолжит покупать российский газ.

Важно! Министерство экономики заверило, что SEFE получила инструкции закупать только минимальные, юридически необходимые объемы российского газа. Любые дополнительные закупки сверх объема старого контракта категорически запрещены.

Как еще Германия избавляется от связей с Россией?

Также Берлин сейчас пытается урегулировать вопрос немецкой "дочки" "Роснефти", как США освободили от санкций. Вашингтон выдал Германии специальную лицензию, которая будет действительна до 29 апреля 2026 года, пишет Bloomberg.

После введения новых санкций США Берлин обратился с запросом в Вашингтон по Rosneft Germany. Ведь ограничения запрещают западным банкам и компаниям сотрудничать с перечнем российских фирм.

Компания рисковала потерять главных клиентов:

Нефтяные трейдеры, энергетические компании и банки угрожали прекратить сотрудничество с Rosneft Deutschland.

А немецкое правительство начало активные переговоры с Вашингтоном, чтобы исключить компанию из санкционного списка.

