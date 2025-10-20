Кто выступил против законопроекта?

Однако две страны ЕС ожидаемо выступили против утверждения инициативы RePowerEU, предложенной Брюсселем, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Этими странами стали Венгрия и Словакия, сообщили чиновники ЕС.

Только две страны проголосовали против. Для утверждения требовалось квалифицированное большинство,

– отметил высокопоставленный чиновник.

По данным источников, инициатива предусматривает, что ЕС юридически обяжется отказаться от всех поставок газа из России с 1 января 2028 года. Это касается и сжиженного природного газа (СПГ).

На первом этапе запрет начнет действовать уже с 1 января 2026 года. Однако для действующих соглашений на импорт российских энергоносителей, которые подписаны до 17 июня этого года, будут исключения:

до 17 июня 2026 года – для краткосрочных;

до 1 января 2028 года – для долгосрочных.

При этом поправки к действующим соглашениям на импорт энергоресурсов могут быть только по операционным вопросам и не будут предусматривать увеличение поставок. Однако для стран, не имеющих выхода к морю, как Венгрия и Словакия, предусмотрели все же больше уступок.

Вместе с тем Совет Евросоюза упростил требования к импорту газа, который имеет нероссийское происхождение, чем предлагала Еврокомиссия изначально.

Но для поставок и российского, и нерусского происхождения будут применять процедуру предварительного согласования:

для импорта топлива из России нужно будет подать информацию за месяц до даты поставок;

для нероссийского – за 5 дней до импорта.

Если компания будет импортировать смешанный СПГ, то есть частично российский, а частично другой, то должна будет четко указывать в документах долю каждого.

Вводят также дополнительный механизм мониторинга, чтобы предотвращать скрытый импорт российского газа в ЕС во время транзита,

– добавляет издание.

Инициатива предусматривает, что страны ЕС должны подать Еврокомиссии свои национальные платы диверсификации поставок энергоресурсов с указанием трудностей, которые их ожидают на этом пути.

Важно! Решение Совета ЕС об отказе от российских энергоресурсов не окончательное, поскольку план требует согласования с Европарламентом.

Почему Венгрия и Словакия против?

Венгрия и Словакия настойчиво выступают против плана ЕС по отказу от российских энергоресурсов. Обе страны настаивают, что это угрожает их энергетической безопасности.

При этом Будапешт и Братислава постоянно тормозят санкционные инициативы блока, добиваясь исключений, которые позволяли бы им и дальше получать российскую нефть и газ.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже пригрозил заблокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, если не получит уступок по запрету газа в рамках инициативы REPowerEU, пишет Politico.

Против выступил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявил, что этой инициативой ЕС, мол, атакует энергетическую безопасность его страны.

Это подрывает экономические показатели и угрожает низким тарифам для венгерских семей. Мы этого не допустим!

- написал Сийярто в соцсети X.

Стоит знать! Однако в Еврокомиссии заявляют, что меры по запрету импорта российских энергоносителей разработали так, чтобы сохранить безопасность энергоснабжения ЕС и минимизировать влияние на цены.

Отказ ЕС от российских энергоресурсов: что известно?