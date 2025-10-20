Что планируют в Брюсселе?

В понедельник 27 стран ЕС планируют одобрить новый законопроект, который окончательно прекратит поставки российского газа в Венгрию и Словакию, независимо от того, нравится это им или нет, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Миллиарды евро были уплачены Венгрией и Словакией России. Она использует эти деньги для своей военной машины – это абсолютно неприемлемо. Пришло время продемонстрировать политическую волю на уровне ЕС,

– отметил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Заметим, что после начала полномасштабной войны в Украине ЕС пытается постепенно уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов.

Однако Венгрия и Словакия упорно не хотели присоединяться к этой общей политике ЕС. Они постоянно утверждали, что не имеют доступной альтернативы, а разрыв с Москвой станет катастрофой для их экономик. В частности, об этом не раз подчеркивал словацкий премьер Роберт Фицо, пишет Euractiv.

ЕС пытался договориться с Будапештом и Братиславой, предоставив временные уступки двум странам по энергоресурсам Москвы. Однако сейчас в Брюсселе осознали, что подход "через консенсус" зашел в тупик.

Поэтому Еврокомиссия решила изменить тактику и представила юридическое предложение о запрете российского газа:

с 2026 года – для краткосрочных контрактов,

до конца 2027-го – и для долгосрочных.

В отличие от санкций, которые требуют единодушного одобрения всех государств-членов, эта инициатива рассматривается как торговая мера, поэтому для ее принятия достаточно квалифицированного большинства – то есть Венгрия и Словакия не смогут наложить вето,

– отмечает издание.

В понедельник, 20 октября, министры энергетики ЕС должны окончательно утвердить этот законопроект и готовы действовать несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии перед финальными переговорами с Европарламентом.

Мы достигнем соглашения, несмотря на их оппозицию. Тема непростая, но я уверен, что мы справимся,

– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Что говорят в Венгрии и Словакии?

Накануне голосования министров ЕС обе страны приложили максимум усилий, чтобы сорвать принятие решения об отказе от российских энергоносителей.

В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, если Брюссель не предоставит уступок по запрету газа Москвы. Однако другие страны Евросоюза стоят на своем.

Так всегда бывает - они ищут пути отступления, но сейчас нужно занять твердую позицию,

– подчеркнул министр энергетики Литвы.

Между тем Венгрия и Словакия продолжают утверждать, что этот законопроект станет разрушительным для их энергетической системы, приведет к росту цен и повредит промышленности.

Государственная энергокомпания Венгрии MVM имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом" до 2036 года;

Словацкий поставщик газа SPP имеет соглашение с Россией до 2034-го.

Стоит знать! Однако в энергетической отрасли обеих стран нет паники относительно планов ЕС. Один из представителей венгерского нефтегазового сектора сказал, что законопроект "вряд ли станет катастрофой". Кроме того, энергетические компании уже готовятся к возможному отказу от российских энергоносителей. В частности, MVM уже тихо подписывает новые газовые контракты.

