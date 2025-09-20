Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как ЕС будет бороться с импортом российской нефти?
Будапешт и Братислава до сих пор не хотят отказываться от российской нефти. Они даже блокировали меры, которые якобы угрожают их энергетической безопасности.
Сейчас почти все государства-члены ЕС прекратили импорт трубопроводами и морем. Они обязались постепенно отказаться от всего российского топлива до конца 2027 года.
Отмечается, что принятые торговые меры против Венгрии и Словакии могут быть применены, если их правительства не представят планы отказа от российской нефти.
Отмечается, что планы перекрыть этим двум странам "Дружбу" являются отдельными от предложений по новому пакету санкций, которые ЕС представил в пятницу, 19 сентября.
ЕС также хочет ввести санкции против более 100 нефтяных танкеров теневого флота России, а также против организаций, обеспечивающих торговлю энергоресурсами, в частности, в третьих странах.
В Bloomberg также отмечают, что своим шагом ЕС выполнит ключевое требование Трампа, который неоднократно заявлял, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть и газ.
Импорт российской нефти в Венгрию и Словакию: последние новости
Недавно стало известно, что Венгрия заключит новый долгосрочный договор на покупку природного газа с западными партнерами. При этом она не откажется от российских поставок, объясняя это географическими особенностями и имеющейся инфраструктурой. Также она вместе со Словакией требуют альтернативных источников, потому что боятся за свои экономики.
Между тем Казахстан рассматривает возможность поставки своей нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба". Летом 2025 года уже была отправлена тестовая партия сырья в Венгрию через Хорватию.
К слову, Владимир Зеленский ранее замечал, что Венгрия и Словакия жаловались США на Украину из-за атак на российскую энергетику. А перед этим глава венгерского МИД обвинил украинского президента в угрозах.