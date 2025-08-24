Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который призвал Зеленского прекратить угрозы в адрес Будапешта.
Смотрите также Деньги на "Дружбе": сколько зарабатывает Россия на импорте нефти в Словакию и Венгрию
Что ответил Сийярто на слова Зеленского?
Сийярто заявил, что президент Украины использовал национальный праздник, чтобы угрожать Венгрии.
Мы решительно отвергаем запугивание со стороны президента Украины. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность фундаментальными ценностями международной политики. Именно поэтому мы уважаем суверенитет и территориальную целостность каждой страны и ожидаем того же в ответ,
– заявил дипломат.
Он также добавил, что в последние дни Украина осуществила серьезные нападения на венгерское энергоснабжение. Напомним, российская нефть через нефтепровод "Дружба" поставлялась в Словакию и Венгрию.
"Нападение на энергетическую безопасность – это нападение на суверенитет. Война, к которой Венгрия не имеет никакого отношения, никогда не может оправдать нарушение нашего суверенитета", – написал Сийярто, призвав прекратить угрожать Венгрии и "безрассудные нападения" на ее энергетическую безопасность.
Смотрите также Орбан обиделся: жалуется Трампу из-за ударов по "Дружбе"
Что известно об ударе по "Дружбе"?
18 августа Генштаб заявил об успешной атаке дронами на станцию "Никольское". Там возник пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановилась. За атакой стоял 14-й полк Сил беспилотных систем ВСУ.
19 августа венгерская компания MOL и Петер Сийярто заявили, что поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" восстановлены.
В ночь на 22 августа дроны ВСУ атаковали еще одну нефтеперекачивающую станцию "Дружбы" в городе Унеча Брянской области. До этого, 13 августа, был еще один удар.
После этого случая поставки нефти в Венгрию снова прекратились. Сийярто заявил, что на ремонт понадобится 5 дней.