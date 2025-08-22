Что Орбан написал Трампу?

После успешного поражения нефтепровода "Дружба" Виктор Орбан написал Трампу письмо с жалобой на Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Magyar Nemzet.

В письме венгерский премьер отметил, что Украина нанесла дронами удары по трубопроводу непосредственно перед встречей Трампа и российского диктатора Путина на Аляске.

При этом он отметил, что Венгрия и Словакия получают сырую нефть только этим нефтепроводом и не имеют других средств для ее поставки.

Венгрия поддерживает Украину электроэнергией и бензином, а в ответ они бомбят нефтепровод, который нас обеспечивает. Очень недружественный шаг!

– заявил Орбан.

Как отмечает издание, Трамп ответил на письмо венгерского премьера и был очень недоволен.

Мне не нравится это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Скажите Словакии, что вы – мой большой друг,

– написал Трамп от руки на письме Орбана.

Трамп ответил на письмо Орбана / Magyar Nemzet

Стоит знать! Кроме того, в публикации на Facebook Орбан сравнил удары по нефтепроводу "Дружба" с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" и обвинил во всем Украину. Своими "выводами" венгерский премьер поделился в закрытой группе своих сторонников.

Что известно об украинских атаках на нефтепровод "Дружба"?