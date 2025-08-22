Что Орбан написал Трампу?
После успешного поражения нефтепровода "Дружба" Виктор Орбан написал Трампу письмо с жалобой на Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Magyar Nemzet.
- В письме венгерский премьер отметил, что Украина нанесла дронами удары по трубопроводу непосредственно перед встречей Трампа и российского диктатора Путина на Аляске.
- При этом он отметил, что Венгрия и Словакия получают сырую нефть только этим нефтепроводом и не имеют других средств для ее поставки.
Венгрия поддерживает Украину электроэнергией и бензином, а в ответ они бомбят нефтепровод, который нас обеспечивает. Очень недружественный шаг!
– заявил Орбан.
Как отмечает издание, Трамп ответил на письмо венгерского премьера и был очень недоволен.
Мне не нравится это слышать. Я очень злюсь из-за этого. Скажите Словакии, что вы – мой большой друг,
– написал Трамп от руки на письме Орбана.
Трамп ответил на письмо Орбана / Magyar Nemzet
Стоит знать! Кроме того, в публикации на Facebook Орбан сравнил удары по нефтепроводу "Дружба" с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" и обвинил во всем Украину. Своими "выводами" венгерский премьер поделился в закрытой группе своих сторонников.
Что известно об украинских атаках на нефтепровод "Дружба"?
- Украина трижды атаковала нефтепровод "Дружба" за последние две недели. 13 августа ударила дронами по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области, 18 августа – по станции "Никольское" в Тамбовской области, а 21 августа – снова по "Унече".
- 22 августа Венгрия и Словакия заявили, что из-за ударов по трубопроводу поставки нефти в эти страны может прекратиться минимум на 5 дней.
- Поэтому министры иностранных дел Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар написали жалобу в Брюссель, требуя, чтобы Еврокомиссия приняла меры.