Що Орбан написав Трампу?
Після успішного ураження нафтопроводу "Дружба" Віктор Орбан написав Трампу листа зі скаргою на Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Magyar Nemzet.
- У листі угорський прем'єр зазначив, що Україна завдала дронами ударів по трубопроводу безпосередньо перед зустріччю Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці.
- При цьому він наголосив, що Угорщина та Словаччина отримують сиру нафту лише цим нафтопроводом і не мають інших засобів для її постачання.
Угорщина підтримує Україну електроенергією і бензином, а у відповідь вони бомблять нафтопровід, який нас забезпечує. Дуже недружній крок!
– заявив Орбан.
Як зазначає видання, Трамп відповів на лист угорського прем'єра і був дуже незадоволений.
Мені не подобається це чути. Я дуже злюся через це. Скажіть Словаччині, що ви – мій великий друг,
– написав Трамп від руки на листі Орбана.
Трамп відповів на лист Орбана / Magyar Nemzet
Варто знати! Окрім того, у публікації на Facebook Орбан порівняв удари по нафтопроводу "Дружба" з підривом газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" і звинуватив у всьому Україну. Своїми "висновками" угорський прем'єр поділився у закритій групі своїх прихильників.
Що відомо про українські атаки на нафтопровід "Дружба"?
- Україна тричі атакувала нафтопровід "Дружба" за останні два тижні. 13 серпня вдарила дронами по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області, 18 серпня – по станції "Нікольскоє" в Тамбовській області, а 21 серпня – знову по "Унечі".
- 22 серпня Угорщина та Словаччина заявили, що через удари по трубопроводу постачання нафти до цих країн може припинитися щонайменше на 5 днів.
- Через це міністри закордонних справ Угорщини та Словаччини Петер Сіярто і Юрай Бланар написали скаргу до Брюсселю, вимагаючи, щоб Єврокомісія вжила заходів.