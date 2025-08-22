Що Орбан написав Трампу?

Після успішного ураження нафтопроводу "Дружба" Віктор Орбан написав Трампу листа зі скаргою на Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Magyar Nemzet.

У листі угорський прем'єр зазначив, що Україна завдала дронами ударів по трубопроводу безпосередньо перед зустріччю Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці.

При цьому він наголосив, що Угорщина та Словаччина отримують сиру нафту лише цим нафтопроводом і не мають інших засобів для її постачання.

Угорщина підтримує Україну електроенергією і бензином, а у відповідь вони бомблять нафтопровід, який нас забезпечує. Дуже недружній крок!

– заявив Орбан.

Як зазначає видання, Трамп відповів на лист угорського прем'єра і був дуже незадоволений.

Мені не подобається це чути. Я дуже злюся через це. Скажіть Словаччині, що ви – мій великий друг,

– написав Трамп від руки на листі Орбана.

Трамп відповів на лист Орбана / Magyar Nemzet

Варто знати! Окрім того, у публікації на Facebook Орбан порівняв удари по нафтопроводу "Дружба" з підривом газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" і звинуватив у всьому Україну. Своїми "висновками" угорський прем'єр поділився у закритій групі своїх прихильників.

Що відомо про українські атаки на нафтопровід "Дружба"?