Що відомо про зупинку поставок через нафтопровід "Дружба"?
Поставки нафти через нафтопровід "Дружба" можуть бути призупинені щонайменше на п'ять днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Через це Угорщина та Словаччина закликали Європейську комісію гарантувати безпеку поставок.
Фізична та географічна реальність така, що без цього трубопроводу безпечне постачання наших країн просто неможливе,
– заявили у листі міністри закордонних справ Петер Сіярто та Юрай Бланар.
Нагадаємо, що маршрут нафтопроводу пролягає від Альметьєвська в Татарстані через міста Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь). Там він розгалуджується на дві гілки: південну й північна. Південна гілка пролягає через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину.
Мапа нафропроводу "Дружба" / інфографіка DW
Що відомо про удари по нафтопроводу "Дружба"?
- Петер Сіярто заявив, що в ніч на 22 серпня стало відомо, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову опинився під атакою. Тому постачання російської нафти до Угорщини через "Дружбу" знову зупинилося.
- Попередній удар стався 18 серпня. Тоді Українські військові завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області, що призвело до зупинки нафтопроводу "Дружба".
- 19 серпня стало відомо, що Угорщина відновила постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба". Угорська нафтогазова компанія MOL повідомила, що хоча транспортування справді тимчасово припинилося, жодних перебоїв у виробництві палива під час тимчасової зупинки не було.