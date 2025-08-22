Що відомо про зупинку поставок через нафтопровід "Дружба"?

Поставки нафти через нафтопровід "Дружба" можуть бути призупинені щонайменше на п'ять днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Через це Угорщина та Словаччина закликали Європейську комісію гарантувати безпеку поставок.

Фізична та географічна реальність така, що без цього трубопроводу безпечне постачання наших країн просто неможливе,

– заявили у листі міністри закордонних справ Петер Сіярто та Юрай Бланар.

Нагадаємо, що маршрут нафтопроводу пролягає від Альметьєвська в Татарстані через міста Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь). Там він розгалуджується на дві гілки: південну й північна. Південна гілка пролягає через Україну, Чехію, Словаччину та Угорщину.

Мапа нафропроводу "Дружба" / інфографіка DW

Що відомо про удари по нафтопроводу "Дружба"?