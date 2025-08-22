Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Читайте також Українські дрони знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині

Що відомо про атаку на нафтопровід "Дружба"?

Петер Сіярто заявив, що в ніч на 22 серпня стало відомо, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському знову опинився під атакою. За словами очільника МЗС, це стається вже втретє за короткий проміжок часу.

Внаслідок удару постачання нафти до Угорщини знову припинилося.

Це ще один напад на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну. Це не спрацює!

– написав Сіярто.

Міністр підкреслив, що Угорщина й надалі щосили "підтримуватиме мирні зусилля" та захищатиме свої національні інтереси.

Нагадаємо, вночі 22 серпня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" повідомив, що бійці 14 полку СБС знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області. Варто зазначити, що ця станція забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів та щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини.