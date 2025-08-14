Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву міністра МЗС Угорщини Петера Сіярто.

У чому Сіярто звинувачує Україну?

Для Угорщини проблемною темою є удари по російських нафтоперероблювальних заводах та об'єктах, які забезпечують роботу нафтопроводу "Дружба". Чергова реакція МЗС країни не змусила себе довго чекати, коли в ніч проти 13 серпня відбулися удари по розподільчій станції нафтопроводу в Унечі, що на Брянщині. Атаку здійснено українськими БпЛА.

Сіярто у своїй заяві зазначив, що Угорщина постачає до України електроенергію й допомагає забезпечувати її стабільну енергетичну безпеку. Тож міністр зазначив, що будь-які атаки на важливі для Угорщини об'єкти є неприйнятними.

Останній напад України на нафтопровод "Дружба", який постачає нафту до Угорщини і таким чином відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим,

– написав посадовець.

Від імені країни Петер Сіярто закликав Україну припинити обстріли російських енергооб'єктів, аби "не ставити під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини". Він додав, що угорці не мають жодного стосунку до війни з Росією, а тому не повинні страждати від атак на шляхи транспортування енергоносіїв.

Варто зазначити, що атакована ЛВДС "Унеча" – це найбільший вузл магістральної мережі нафтопроводів "Дружба" протяжністю 9 тисяч кілометрів. Нафта транспортується під керівництвом холдингу АК "Транснефтепродукт", що надає підтримку у забезпеченні воєнно-промислового комплексу Росії.

Це вже не перша заява міністра закордонних справ щодо обстрілів об'єктів у Росії. Сіярто говорив, що атаки нібито спричинили перебої з постачанням російської нафти та що Україна таким чином порушує суверенітет Угорщини.