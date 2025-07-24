Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра американському телеканалу CNN. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто знову розповсюдив маніпулятивні заяви, які напрочуд добре узгоджуються з риторикою Кремля.

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Сійярто назвав причини блокування вступу України

Він заявив, що Україна нібито не має вступати до Європейського Союзу, адже, перебуваючи у стані війни, "ослабить блок" і "принесе війну в ЄС".

Україна точно не зробить Європейський Союз сильнішим. Навпаки – країна, яка веде війну, імпортує саму війну до ЄС, чого ми не хочемо,

– сказав Сійярто.

Крім того, він виступив проти виділення фінансової підтримки Україні, назвавши це "несправедливим". Очільник угорського МЗС заявив, що "гроші угорських платників податків" не мають надходити Києву. Примітно, що це говорить представник держави, яка є найбільш дотаційною в усьому Євросоюзі.

Щодо нас, ми не хочемо, щоб гроші угорських платників податків надходили до України. Тому за нинішніх обставин ми точно не підтримуємо вступ України до ЄС,

– підкреслив він.

При цьому Сійярто намагався зберегти вигляд "друга України", похвалившись, що Угорщина нібито є головним постачальником електроенергії в Україну та допомагає українським біженцям. Але, за його словами, це не означає, що Будапешт підтримає членство України в ЄС.

Ми допомагаємо Україні у будь-якому разі. Але ми не готові зруйнувати Угорщину. Угорський народ вже надто довго платить ціну цієї війни, хоча ми не несемо жодної відповідальності. Це зовсім не наша війна,

– додав Сійярто.

Нагадаємо, Угорщина системно блокує або затягує важливі рішення, пов’язані з підтримкою України, а її керівництво зустрічається з представниками Кремля та відкрито критикує санкційну політику Євросоюзу.