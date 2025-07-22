Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що ставлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана безпосередньо пов'язане з майбутніми виборами в країні. Він намагається нав'язати суспільству думку, що ворогом є Україна.

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Для чого Орбану виступати проти України?

На його думку, це один із чинників – чи не найважливіший – який має допомогти йому перемогти на виборах.

Зовнішній ворог, війна поряд, умовно. Це дуже гарно "продається". І він, і медіа, і всі ресурси вкладає в те, щоб саме на цій ситуації знову "в'їхати" на наступних виборах у парламент,

– сказав Олег Лісний.

Він додав, що його ставлення до України залежить також від зв'язків із Володимиром Путіним. Орбан озвучує кремлівські наративи. Зокрема, на вибори Росія також намагатиметься впливати в Угорщині.

Він зазначив, що в Угорщині більшість вважає другою загрозою після Росії – Україну. Кількість тих, хто проголосував за обидві країни, майже однакова. Саме цього Віктор Орбан намагався досягти пропагандою проти України.

Вони ж Володимиром Зеленським лякали на вулицях. Ці портрети висіли по всій країні. Ця "медійка" постійно триває. Це тисне на кожного громадянина. Ну, або на тих, хто є симпатиками, хто не дуже освічений,

– сказав Лісний.

Він додав, що найбільше це впливає на електорат Орбана в невеличких містечках. Великі міста більш поінформовані, проте на них теж здійснюється потужний тиск.

Чи можна змінити позицію Орбана?

Він додав, що Європейський Союз має відреагувати на постійний шантаж з боку Орбана. Якби Євросоюз знайшов методи впливу на Орбана, це могло б прямо вплинути на результати виборів в Угорщині.

"Мені цікаво: як це Орбан розповідає, що в нього заберуть гроші? Так, у тебе своїх грошей немає – тобі Європа їх дає! Треба підкреслити, що поряд із риторикою про Україну Орбан розповідає, що ЄС – поганий, що Брюссель їх оббирає. Так бери і виходь з Європейського Союзу. Хто тобі забороняє? І живи собі спокійно, як і раніше жив. Але ж – ні. Погано, але залишається", – сказав Лісний.

На думку політолога, коли б угорці побачили, що Європейський Союз не хоче фінансувати політику Віктора Орбана, тоді люди задумалися б. Це б вдарило прямо по їхній кишені, тому що Угорщина – дотаційний, а не донорський член Європейського Союзу. Лісний вважає, що Орбан гнучкий політик, і якби ЄС знайшов методи впливу, його позицію можна було б змінити.