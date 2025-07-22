Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана напрямую связано с предстоящими выборами в стране. Он пытается навязать обществу мнение, что врагом является Украина.

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Для чего Орбану выступать против Украины?

По его мнению, это один из факторов – едва ли не самый важный – который должен помочь ему победить на выборах.

Внешний враг, война рядом, условно. Это очень хорошо "продается". И он, и медиа, и все ресурсы вкладывает в то, чтобы именно на этой ситуации снова "въехать" на следующих выборах в парламент,

– сказал Олег Лесной.

Он добавил, что его отношение к Украине зависит также от связей с Владимиром Путиным. Орбан озвучивает кремлевские нарративы. В частности, на выборы Россия также будет пытаться влиять в Венгрии.

Он отметил, что в Венгрии большинство считает второй угрозой после России – Украину. Количество тех, кто проголосовал за обе страны, почти одинаковое. Именно этого Виктор Орбан пытался достичь пропагандой против Украины.

Они же Владимиром Зеленским пугали на улицах. Эти портреты висели по всей стране. Эта "медийка" постоянно продолжается. Это давит на каждого гражданина. Ну, или на тех, кто является симпатиками, кто не очень образован,

– сказал Лесной.

Он добавил, что больше всего это влияет на электорат Орбана в небольших городках. Большие города более информированы, однако на них тоже осуществляется мощное давление.

Можно ли изменить позицию Орбана?

Он добавил, что Европейский Союз должен отреагировать на постоянный шантаж со стороны Орбана. Если бы Евросоюз нашел методы воздействия на Орбана, это могло бы прямо повлиять на результаты выборов в Венгрии.

"Мне интересно: как это Орбан рассказывает, что у него заберут деньги? Так, у тебя своих денег нет – тебе Европа их дает! Надо подчеркнуть, что наряду с риторикой об Украине Орбан рассказывает, что ЕС – плохой, что Брюссель их обирает. Так бери и выходи из Европейского Союза. Кто тебе запрещает? И живи себе спокойно, как и раньше жил. Но ведь – нет. Плохо, но остается", – сказал Лесной.

По мнению политолога, если бы венгры увидели, что Европейский Союз не хочет финансировать политику Виктора Орбана, тогда люди задумались бы. Это бы ударило прямо по их карману, потому что Венгрия – дотационный, а не донорский член Европейского Союза. Лесной считает, что Орбан гибкий политик, и если бы ЕС нашел методы воздействия, его позицию можно было бы изменить.