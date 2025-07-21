Почему Орбан выступает против нового бюджета ЕС?

Согласно словам Орбана, этот бюджет уничтожает венгров, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение венгерского премьера.

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Я никогда не приму такой бюджет ЕС, который посылает деньги венгров в Украину,

– написал Виктор Орбан.

Он также добавил, что никогда не примет такой бюджет ЕС, который "уничтожает венгерских фермеров". Политик отметил, что такой бюджет якобы делает Венгрию уязвимой к шантажу.

Никогда не приму, чтобы мы, венгры, получали причитающиеся нам средства только в обмен на покорность проукраинской, проимиграционной и гендерной политике Брюсселя,

– заявил Орбан.

Заметьте! Он подчеркнул, что хорошо будет, если и в Брюсселе наконец поймут: ответ венгров – никогда.