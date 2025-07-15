Он планирует поднять вопрос о включении Украины в санкционные списки Европейского Союза во время заседания в Брюсселе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в Facebook.

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Венгрия заявила, что на Закарпатье военные ТЦК якобы схватили 45-летнего венгра, избили, вскоре после чего мужчина умер. По словам знакомых погибшего, тот имел венгерское гражданство и "отказался от украинского адреса".

Премьер Венгрии заявил, что на заседании Совета ЕС – Венгрия будет требовать санкций против украинских чиновников из-за смерти Иосифа Шебештеня из Закарпатья, который якобы умер из-за избиения во время принудительной мобилизации.

Напомним, ранее украинский МИД отреагировал обвинения Будапешта, назвав ее искажением реальности. Спикер министерства Георгий Тихий заявил, что Будапешт избегает упоминания главной причины мобилизации – российской агрессии.

Представитель внешнедипломатического ведомства Георгий Тихий заявлял, что попытки использовать отдельные случаи в политических целях вредят отношениям между Киевом и Будапештом. Он также призвал Венгрию воздержаться от спекуляций.

В Сухопутных войсках говорили, что погибший проходил службу в одном из подразделений и был гражданином Украины. По данным экспертиз, смерть была в результате тромбоэмболии легочной артерии без признаков телесных повреждений или следов насилия.