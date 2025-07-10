Но в Сухопутных войсках ВСУ опровергли эти заявления и отметили готовность выяснить все обстоятельства инцидента, передает 24 Канал.

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Что говорит Венгрия о смерти мужчины на Закарпатье

Венгрия утверждает, что военнослужащие ТЦК якобы схватили венгра, затолкали в машину, отвезли в центр комплектования и избили его там железным прутом.

"Венгерским членам семьи сказали, что все в порядке, но захваченный человек в конце концов умер от полученных травм", – сказал парламентский госсекретарь Министерства иностранных дел и торговли Левенте Мадяр, которого цитирует издание Telex.

У Híradó.hu написали, что речь идет о 45-летнем мужчине из Закарпатья. Утверждается, что он умер в больнице 6 июля. Инцидент с ним якобы произошел за 3 недели до этого.

По словам знакомых мужчины, тот имел венгерское гражданство и снялся с регистрации по своему адресу в Украине, что освободило его от призыва.

Венгерские СМИ рассказывают о нескольких возможных версий того, что произошло.

В частности, там говорят, что на следующий день после избиения венгра доставили в тренировочный лагерь, где он потерял сознание. Оттуда его якобы доставили в психиатрическую больницу в Берегово, где и была впоследствии зафиксирована смерть.

Другая версия венгерских медиа, что мужчину положили в указанное заведение по его собственному желанию, потому что он якобы утверждал о своей "психической недееспособности". А умер он из-за тромбоза, который стал следствием гематомы, полученной во время избиения.

"Искренние соболезнования семье венгра, погибшего в результате принудительной мобилизации в Украине. В эти тяжелые времена мы с вами", – даже написал премьер Венгрии Виктор Орбан по поводу этой ситуации.

Что говорят в Сухопутных войсках о смерти мужчины

В Сухопутных войсках прокомментировали смерть этого 45-летнего мужчины. Отмечается, что его зовут Шебештень Иосиф Иосифович.

Там говорят, что он проходил службу в составе одного из подразделений ВСУ.

"Мы глубоко сопереживаем потере каждого воина, который пополнил ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защитить свое государство от полномасштабной агрессии. Вместе с тем, считаем необходимым обнародовать проверенную информацию, которая уже была установлена", – говорится в заявлении.

В Сухопутных войсках отмечают, что умерший – гражданин Украины.

Его мобилизовали на законных основаниях 14 июня 2025 года. Медицинская комиссия признала его годным к службе.

Шебештеня направили на следующий день в одну из воинских частей для прохождения подготовки, а 18 июня он оттуда самовольно ушел.

"Без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования", – добавляют в ВСУ.

Уже 24 июня стало известно, что Иосиф Шебештень лично обратился в больницу в Берегово, где ему диагностировали острую реакцию на стресс и госпитализировали в областное учреждение по оказанию психиатрической помощи. Никаких телесных повреждений у мужчины не было.

Заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, которая наступила 06.07.2025 года, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии. Категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестокое обращение или нарушение прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ,

– заявили в Сухопутных войсках.

Там добавили, что открыты к прозрачному изучению обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины, и отметили, что поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.